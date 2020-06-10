إنخفاض عجز ميزان المدفوعات بـ 57 بالمائة في الثلاثي الأول لسنة 2020

سجل العجز الكلي لميزان مدفوعات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 57 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ، بحيث انتقل من 5،9 مليار دولار الى 2،5 مليار دولار.

وأفاد بيان لبنك الجزائر، حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 و أفاق تطوره انه “نظرا لفائض في حساب الرأسمال و العمليات المالية يقدر بـــ623 ،1 مليار دولار، فإن إجمالي عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة98 ، 56 بالمئة، مسجلا 536 ، 2 ،مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل 896،5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة”.

و خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنسبة 7، 33 بالمئة، مشيرا إلى أن احتياطي الصرف الرسمي تراجع بــــ830 ، 3 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأول مقارنة.

وبخصوص تطور مؤشرات ميزان المدفوعات، فإن الواردات من السلع انخفضت في نهاية شهر مارس 2019 من 578،12 دولار الى 958 ،9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي انخفاضا بنسبة83 ، 20 بالمئة.

وبعد التذكير بأن متوسط سعر برميل النفط خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، قد بلغ، 395 ،53 دولار للبرميل مقابل 967، 63 دولار خلال نفس الفترة من سنة2019 أي انخفاض بنسبة 7،6 بالمئة، أشار بنك الجزائر إلى انخفاض كميات النفط المصدرة بنسبة 03، 23 بالمئة خلال نفس الفترة.

وبالتالي، فقد انخفض إجمالي صادرات المحروقات بنسبة 7ر29 في المائة، لترتفع من 8،85 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2019 إلى 6،277 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020.بينما بلغت الصادرات غير النفطية 478 مليون دولار في الثلاثي الأول من العام الجاري.

كما بلغت صادرات السلع 6،755 مليار دولار في الثلاثي الأول من عام 2020، مضيفا أن انخفاض إجمالي صادرات السلع بنسبة 23ر28 في المائة، في سياق انخفاض بنسبة 83ر20 في المائة في فاتورة واردات السلع، أدى إلى اتساع طفيف في عجز الميزان التجاري بنسبة 1.17 في المائة، ليتحول من 3،166 مليار دولار في نهاية مارس 2019 إلى 3،203 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020 حسب تقديرات بنك الجزائر..