إنخفاض عدد الجرائم في ديسمبر الفارط بقسنطينة

سجلت مصالح الأمن الوطني بقسنطينة، إنخفاضا في عدد الجرائم المقترفة مقابل إرتفاع في عدد المتورطين داخل إقليم الإختصاص.

وبحسب ذات المصالح، فإن عدد القضايا المنجزة فاق 770 قضية تم معالجة بالمئة 70 منها وتورط فيها أكثر من 1900 شخص.

فيما تمت معالجة 75 جريمة إلكترونية تورط فيها 40 شخصا، وراح ضحيتها 66 شخصا.

تعلقت أساسا بالتشهير والسب والشتم مع القرصنة ونسخ البرامج.

وذكرت ذات المصالح، أن فرقها حجزت أكثر من 14 كيلوغرام من الكيف المعالج و100 ألف قرص مهلوس.

فيما تم تسجيل إنخفاض بنسبة 3 بالمئةخاصة ما تعلق بقضايا القتل قدم مرتكبوها للعدالة وصدرت أحكام نهائيةفي حقهم.

قدمت مصالح الأمن العمومي حصيلة سجلت بها 29 ضحية و441 جريح من 320 حادث مميت.