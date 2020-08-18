إنخفاض عدد المصابين بلسعات العقرب بولاية ورقلة

سجلت ولاية ورقلة انخفاضا في عدد المصابين بلسعات العقارب منذ مطلع هذه السنة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.

وأفاد بيان لمديرية الصحة اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 1.255 إصابة وحالتي وفاة للتسمم العقربي منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية شهر جويلية، بينما تم إحصاء خلال نفس الفترة من السنة الماضية 1.629 إصابة بلسعات العقارب وأربع وفيات.

وأضاف البيان، أن شهر جويلية عرف تسجيل أكبر عدد من الإصابات بواقع 364 حالة يليه شهر جوان بـ 331 إصابة حيث يتزامن ذلك مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأشار نفس المصدر، أن الإنخفاض راجع أيضا إلى الحملات التحسيسية والتوعوية التي قام بها القطاع الصحي بالولاية بالتنسيق مع الجمعية الولائية لمكافحة التسمم العقربي وبعض الجمعيات المحلية الأخرى.

وخصصت ولاية ورقلة هذه السنة مبلغا ماليا يقدر ب10 ملايين دينار لدعم جهود مكافحة التسمم العقربي وذلك قصد تنظيم عمليات جمع العقارب التي كانت قد انطلقت اواخر شهر يونيو المنقضي.

وأضاف البيان، أنه تقرر هذه السنة اعادة النظر في قيمة المبالغ المالية التحفيزية التي تمنح للمشاركين في عمليات جمع العقارب ووضع مقياس جديد يأخذ بعين الاعتبار نوعية العقرب الذي يتم اصطياده وحيث يبرز في هذا الصدد النوع المسمى باندروكتونيس استراليس ( احد اخطر الانواع والمطلوب لاستخلاص المصل المضاد للتسمم العقربي) حيث يتم منح مبلغ 100 دج عن كل حشرة من هذا النوع، كما جرى شرحه.

كما يمنح مبلغ 50 دج مقابل باقي الانواع الاخرى الكبيرة الحجم و25 دج للأصغر حجما كإجراء تحفيزي للمشاركين في هذه العمليات الوقائية الهامة.