إنخفاض عدد حوادث المرور خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

سجلت مصالح الأمن لولاية الجزائر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان لهذه السنة، انخفاضا في عدد حوادث المرور.

بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، وذلك بعشرة حوادث مقابل 15 حادثا.

حسبما أكده الملازم الأول مولود إبعزتن، المكلف بخلية الإتصال والعلاقات بأمن ولاية الجزائر، في تصريح للصحافة.

مشيرا خلال نصب خيمتين للإفطار الجماعي لمستعملي الطريق السريع، أن الحوادث المرورية التي سجلت خلال الأيام العشر الأوائل.

من رمضان 2018 عرفت بولاية الجزائر انخفاضا بالمقارنة مع نفس الفترة سنة 2017 .

حيث سجلت سنة 2018 ما يعادل 10 حوادث مرورية، فيما سجل في نفس الفترة خلال رمضان 2017 ما يعادل 15 حادثا مروريا.

وهذا بفضل تكثيف عمليات التحسيس والتوعية من قبل مصالح الأمن و لاسيما في نقاط الحواجز الأمنية على مستوى الطريق السيار.

ولتفادي إفراط السائقين في السرعة، خاصة قبيل الإفطار عمدت مصالح أمن ولايات الجزائر على نصب خيم للإفطار الجماعي.

على مستوى بعض الحواجز الأمنية وكذا تقديم وجبات ساخنة مجهزة تعطى مباشرة للسائقين وهم على متن مركباتهم.