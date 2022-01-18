إنخفاض في إنتاج الحبوب والبقول و3491 مليار دج قيمة الإنتاج الفلاحي في 2021

تجاوزت قيمة الإنتاج الفلاحي للجزائر 3491 مليار دج أي ما يعادل 25.6 مليار دولار ذلك خلال سنة 2021. وأوضح محمد عبد الحفيظ هني خلال جلسة إستماع أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري بالبرلمان حيث خصصت لدراسة لمناقشة وضعية تنفيذ برامج القطاع وانجازاته وافاقه وكذا اهم التدابير المتخذة من أجل ضمان الأمن الغذائي أن تراجع إنتاج شعبتي الحبوب والبقول في منذ 2018.

وذلك يضيف الوزير بسبب شح الامطار خاصة في المناطق الوسطى والغربية. وبهذا الخصوص أشار الوزير إلى الشروع في انجاز برنامج للسقي للتكميلي الموجه لزارعة للحبوب بحيث قدرت المساحة المسقية في 2021 بـ 114052هكتار.

أما فيما يخص الخضروات انخفض الانتاج الاجمالي بنسبة 3.4 بالمائة في الموسم 2020/2021 بما في ذلك البطاطا التي تراجع انتاجها بـ 6.4 بالمائة. في حين ارتفع إنتاج الطماطم الصناعية بـ27 بالمائة في الموسم 2020/2021 مقارنة بالموسم 2019-2020. فضلا عن ارتفاع في إنتاج التمور بنسبة 3.9 بالمائة في نفس الفترة.

في حين عرف إنتاح اللحو الحمراء زيادة بنسبة 5 بالمائة بالمقابل إنخفض إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة 27 بالمائة بسبب ارتفاع قيمة مدخلات تربية الدواجن على مستوى السوق العالمية. وتابع الوزير ان إنتاج مادة الحليب عرف استقرارا في الإنتاج.

من جهة اخرى كشف الوزير عن حصيلة العقار الفلاحي اين تم إسترجاع 750 الف هكتار في إطار برنامج استصلاح الأراضي. منها 150 الف هكتار تم إحصاؤها في إطار عملية جرد الاستثمارات بدون سندات بغرض تسوية وضعيتها القانونية.

وعقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني جلسة إستماع ترأسها لحسن لعبيد, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.