قناة النهار إنخفاض في درجات الحرارة بداية من ظهيرة يوم الغد..التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 24 جويلية 2023 - 12:38 شارك غرِّد أرسل 233 0 إنخفاض في درجات الحرارة بداية من ظهيرة يوم الغد..التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PLqjG اقرأ أيضا الرئيس التركي يودع الرئيس تبون عقب مأدبة غداء أقامها على شرفه بقصر السلاطين في إسطنبول قناة النهار 22 جويلية شاهد.. إستعراض جويّ يزين السماء بألوان الراية الجزائرية في الأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 09 جويلية هذا ماقاله صاحب المرتبة الثانية وطنيا في شهادة البكالوريا من ولاية سطيف قناة النهار 17 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز المدينة الإعلامية "دزاير ميديا" قناة النهار 05 جويلية وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة قناة النهار 20 جويلية شاهد..وزير الشؤون الدينية يؤدي تحية المسجد خلال زيارته إلى ميلة قناة النهار 18 جويلية شهادات حية لأشخاص في شتّى أنحاء العالم ساعدهم إسماعيل الهاكر قناة النهار 13 جويلية العالم يعيش صيف غير مسبوق..تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قناة النهار 23 جويلية الوزير الأول :"أدعو كل البلدان والشركاء من أجل مساعدتنا في استرجاع الأموال المهربة" قناة النهار 15 جويلية رئيس الجمهورية : وصلتو اليوم تقدمو مفاتيح سكن لمواطنين في عمرهم 26 سنة قناة النهار 06 جويلية