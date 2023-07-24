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قناة النهار

إنخفاض في درجات الحرارة بداية من ظهيرة يوم الغد..التفاصيل

بقلم قناة النهار
إنخفاض في درجات الحرارة بداية من ظهيرة يوم الغد..التفاصيل
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إنخفاض في درجات الحرارة بداية من ظهيرة يوم الغد..التفاصيل

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