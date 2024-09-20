إنخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية، وعلى الأوراس. فيما سيكون الطقس غائم جزئيا على السواحل.

وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا على الشمال.

أما المناطق الجنوية للوطن، فستعرف تساقط أمطار رعدية على الجنوب الغربي نحو شمال الصحراء، وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و44 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.