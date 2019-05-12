إنخفاض في عدد وفيات حوادث المرور بأكثر من 6 بالمئة

سجل خلال الثلاثي الأول من2019 إنخفاض في عدد الوفيات جراء حوادث المرور بنسبة 6.23 % مقارنة مع نفس الفترة من 2018

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، التي أطلقت حملة تحسيسية خلال شهر رمضان، فإن عدد الحوادث بنسبة 14.77% ”

في حين تراجع عدد الجرحى بنسبة15.66 بالمئة، الذي أكد بأنه لايزال العنصر البشري يتصدر الأسباب الرئيسية في إرتكاب حوادث المرور بنسبة تعادل 91.53%.

وشرعت قيادة الدرك الوطني في تنظيم حملة تحسيسية وطنية مابين 10 إلى غاية 30 ماي2019 لفائدة مستعملي الطريق

تحت شعار ” في رمضان مخاطرتك قد تفسد فرحة عائلتك”، لمجابهة ظاهرة اللاأمن المروري ضمن إقليم الإختصاص.

وتستهدف هذه الحملة التحسيسية، سواق مختلف المركبات للتحسيس حول مدى خطورة حوادث المرور ونتائجها المأساوية

خلال هذا الشهر الفضيل، الذي عادة ما يصاحبه بعض التصرفات والسلوكات السلبية التي لها تأثير مباشر على قيادة المركبات

كما سيتم خلال هذه الحملة تحسيس مستعملي الطريق بخطورة جميع أشكال المناورات، بهدف الوصول في الوقت المحدد والتغير السلوكي

المصاحب للصيام وتأثيراتها على طريقة السياقة، وكذا خطورة إستعمال مختلف مصادر الإلهاء أثناء السياقة وخاطر السياقة بعد الإفطار والقيادة ليلا لمدة طويلة مع تأثير عامل السهر.