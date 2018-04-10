إنخفاض محسوس في النشاط التجاري خلال الثلاثي الأخيرالعام 2017

شهد النشاط التجاري انخفاضا خلال الثلاثي الرابع من العام الماضي حسب حصيلة للديوان الوطني للإحصائيات حول وضع قطاع التجارة.

ومن خلال إستطلاع أجراه الديوان لدى التجار فقد تبين أنه بالنسبة لتجار الجملة فقد سجل النشاط التجاري إنخفاضا

بالنسبة لتجار المواد الغذائية.

وكذا تجار المواد الزراعية والعطارة والعقاقير والأجهزة الكهرومنزلية والعطور.

أما بخصوص تجار الجزئة الذين شملهم الإستطلاع والمتاجرين في المنتجات الطاقوية،الوقود ومواد التشحيم والزيوت والآلات.

فقد عرف النشاط التجاري إستقرارا.

وبحسب الديوان،فإن 75 بالمئة من تجار الجملة يشتكون من بطى إجراءات إقتناء السلع،في حين 33 بالمئة يشتكون من طول آجال التموين.

وأوضح بيان الديوان، أن 42 بالمئة من تجار الجملة و25 بالمئة من تجار التجزئة الذين شملهم الإستطلاع أقرو بتسجيل إنقطاعات في مخزون المنتجات.

خاصة الذين ينشطون في تجارة المواد الغذائية الزراعية والعطارة والعقاقير والعطور وكذا المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.

وذكر بيان الديوان أن مايقارب42 بالمئة من تجار الجملة و25 بالمئة من تجار التجزئة أقرو بإنقطاعات في مخزون المنتجات.

خاصة الذين ينشطون في تجارة المواد الغذائية والزراعية والعطارة والعقاقير،و كذا المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.

أما في ما يتعلق بأسعار شراء المنتجات فقد إعتبرت مرتقعة جدا خلال الثلاثي الأخير وفقا لــ 44 بالمئة من تجار الجملة الذين استطلعت آرائهم.

أما 25 بالمئة من تجار التجزئة خاصة الذين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية يعتبرها باقي التجار أكثر إستقرارا.