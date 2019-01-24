إنخفاض محسوس لحوادث المرور خلال أسبوع  

عرفت حصيلة حوادث المرور إنخفاضا محسوسا قدر بـ8 حوادث، وكذلك الجرحى بـ55 جريح، كما إنخفض عدد الوفيات بـ4 حالات.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، حبسما أفادت به المديرة العامة للأمن الوطني.

وسُجل 263 حادث مرور،على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 15إلى 21 جانفي 2019.

وحسبما أفاده بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن الحوادث أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وجرح 306 آخرين.

ويعتبر العنصر البشري، هو المتسبب بهاته الحوادث بنسبة تفوق 90%، نتيجة عدم إحترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة.