إنخفاض معدل الجريمة في تيارت خلال 2019

كشف صباح اليوم رئيس أمن ولاية تيارت ، عميد أول كريم حدادو، أن معدل الجريمة قد انخفض بالولاية السنة الماضية مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وتم تسجيل 3575 قضية سنة 2019، و3804 سنة 2018، ارجعها المسؤول الأمني إلى الجهود المبذولة من طرف عناصر الشرطة عبر مختلف مناطق الولاية.

وحسب رئيس مصلحة الشرطة القضائية، فقد سجلت مصالحه عدد الجرائم الخاصة بالأشخاص 1202 و بلغ عدد المتورطين 1582.

كما تم تسجيل 7 جرائم قتل تمت معالجتها جميعا من قبل ذات المصالح.

أما عن عدد القضايا المرتبطة بالممتلكات فبلغت 1298 قضية، ووصل عدد المتورطين غلى 1302.

كما كشف رئيس المصلحة عن عدد الجرائم المتعلقة بالجريمة الالكترونية، فقد سجلت 84 قضية بلغ عدد المتورطين 74 شخصا.

أما عن قضايا الاختفاء، فقد أحصت الشرطة 105 اختفاء اعمارهم تراوحت اعمارهم بين 12 و17 سنة.

وتم العثور عليهم جميعا مع تسجيل حالة اختطاف واحدة لطفلة تبلغ من العمر عامين ، وتبين أن المتهمة التي تم توقيفها تعاني من اختلال ذهني والقضية بين يدي العدالة.