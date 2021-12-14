إنخفاض سعر الدجاج.. الوزارة تكشف الاسباب
كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سبب تراجع أسعار اللحوم البيضاء على مستوى السوق الوطنية بعد عرفت إرتفاعا رهيبا في المدة الاخيرة. وحسب الوزارة ان سبب التراجع في الأسعار جاء بعد إتخاذ عدة إجراءات أثمرت بالتراجع من 500 دينار إلى 350 دينار للكيلوغرام.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتشاور مع مختلف الفاعلين و الديوان الوطني المهني لتغذية الأنعام بتسقيف أسعار بيع الصيصان. وذلك بتحديد سعره في حدود 80 دينار. وهذا الإجراء جاء لكسر المضاربة مع ضبط الشعبة. إضافة إلى ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية من الكتاكيت الموجهة لإنتاج اللحوم البيضاء.
وأشارت الوزارة إلى ان سعر الكتكوت حاليا انخفض الى حدود 50 دينار بعدما تجاوز200 دينار. كما ساهمت إعادة انطلاق عمليات وضع الكتاكيت الموجهة لإنتاج اللحوم البيضاء في تراجع الأسعار.
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أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن إجراءات عاجلة قصد السماح لشعبة الدواجن بتجاوز الأزمة الحالية.
وأشار وزير الفلاحة، أنه سيتم إعادة بعث نظام ضبط إنتاج اللحوم البيضاء (السيربلاك) لامتصاص فائض الإنتاج وتجنب خسائر إضافية للمربين.
وطلب الوزير،إعداد دراسة حول إمكانية إلغاء الضريبة،على القيمة المضافة على مخلفات حبوب الصوجا التي شهدت أسعارها ارتفاعا، في السوق العالمية.
وترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني الأحد بالجزائر اجتماعا خصص لدراسة وضعية شعبة الدواجن.
وخصص الاجتماع لدراسة وضعية شعبة الدواجن بعد تداعيات الأزمة الصحية وارتفاع اسعار الأعلاف.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن، مسؤولي المجمعات الاقتصادية والمعاهد التقنية المعنية وكذا إطارات من الوزارة.