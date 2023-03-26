إندرخلت يحدّد مدة غياب سليماني 

كشفت إدارة إندرخلت البلجيكي عن عودة الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى صفوف النادي البلجيكي.

وقالت في بيا لها عبر الموقع الرسمي للنادي، اليوم السبت، أن سليماني عاد إلى الفريق أين تم تشخيص إصابة اللاعب.

كما قالت أنه من المرجّح أن يغيب إسلام سليماني عن الميادين لمدة 3 أسابيع. في انتظار الفحوص الطبية الأخيرة التي قد تشير إلى معطيات جديدة.

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