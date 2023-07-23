إندلاع حرائق بـ5 غابات في البويرة اليوم

تعرف ولاية البويرة اليوم الأحد، إندلاع عدة حرائق في مناطق وغابات مختلفة، حيث تعمل مصالح الحماية المدنية على إخمادها.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، إندلعت حرايق بكل من الزبرر، وغابات بمانطق الثعالبة، واولاد قاسم، وبغديوة، وببورباش.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية منذ صباح اليوم لأجل إخماد هاته الحرائق، ولا تزال عمليات التدخل متواصلة إلى غاية الساعة.

هذا وتجتاج موجة حر إستثنائية عدة ولايات داخلية بشمال الوطن، على غرار ولاية البويرة والتي تبتعدى فيها درجات الحرارة اليوم الـ48 درجة مؤوية.