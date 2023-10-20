إندلاع حرائق غابات ضخمة بهذه الولايات.. وهذه وضعيتها

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن إندلاع 20 حريق غابة، ليلة أمس الخميس، بعدة ولايات، تم إخماد 11 حريق منها فيها لا تزال عملية إخماد باقي الحرائق متواصلة.

ونشرت المديرية، الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة “الثانية عشر ليلا ونصف”، وجاءت كالتالي:

عرفت ولاية بجاية، إندلاع حريقين في كل من غابة ازرو نبشار ببلدية اميزور، وغابة بوعفان ببلدية تيشي، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي سكيكدة، تم إخماد حريق غابة، إندلع في قرية عين السدمة ببلدية قنواع.

أما في ولاية المدية، فقد تم إخماد حريق غابة أولاد زاهية ببلدية سيدي الربيع.

وفي سوق اهراس، لا تزال عملية إخماد حريق غابة مشتة المحامدية ببلدية أولاد مومن، وحريق غابة جنان الورد ببلدية عين الزانة، متواصلة.

كما تعكف مصالح الحماية المدنية في ولاية تيزي وزو، على إخماد حريق غابة ملعب ايت عيسى ببلدية عزازقة، فيما تم إخماد حريق غابة قرية مداح ببلدية تيزي غنيف نهائيا.

أما في ولاية جيجل، فقد تم إخماد حريق غابة بولعابة ببلدية أولاد يحي خدروش، وحريق غابة مشاط ببلدية الميلية. وحريق غابة بوخداش ببلدية الميلية، وحريق غابة اغادو ببلدية سلمى بن زيادة.

فيما لا تزال عملية إخماد حريق غابة الحمارة ببلدية تاكسانة، وحريق غابة مشاكي ببلدية سلمى بن زيادة. وحريق غابة مشتى وجانة ببلدية وجانة متواصلة.

وفي ولاية قالمة، لا تزال عملية إخماد حريق غابة ماونة ببلدية بن جراح متواصلة.

أما في ولاية البويرة، فقد تم إخماد حريقي غابة قرية الييثن ببلدية الصحاريج، وغابة قرية تيفتيسين ببلدية الحيزر نهائيا.

فيما تم إخماد حريق غابة عين السلطان ببلدية واد الخير في ولاية مستغانم. وحريق غابة منطقة قبوبة ببلدية وادي ليلى في تيارت نهائيا.