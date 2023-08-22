إندلاع حرائق غابات ضخمة بهذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغابات المندلعة بعدة ولايات من الوطن على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم في ولاية بجاية، إخماد حريق ويزران ببلدية آيت رزين، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما تم إخماد حريق عنصر واد غاغ ببلدية برباشة، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية خنشلة، لا تزال عملية إخماد حريق أغروت ماراون ببلدية مصارة متواصلة.

أما في ولاية المدية، لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق بني خدي ببلدية الحمدانية، وكذا حريق قرية بني خليفة ببلدية وزرة.

وفي ولاية برج بوعريريج، تم إخماد حريق غابة شيكو ببلدية الجعافرة، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

فيما يعكف أعوان الحماية المدنية على اخماد حرائق الغابات بولاية تلمسان.