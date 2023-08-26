إندلاع حرائق غابات في هذه الولايات

إندلعت عدة حرائق غابات أمس الجمعة، في ولايات مختلفة من الوطن حسب ما نشرته المديرية العامة للحماية المدنية.

ونشرت المديرية، الحالة العامة لحرائق الغابات، على الساعة العاشرة من ليلة أمس السبت.

حيث تم إخماد حريق غابة بوقنطاس ببلدية عناب، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما تم إخماد حريق غابة قرية ايت لعزيز ببلدية ايلولة امالو في ولاية تيزي وزو، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

فيما تتواصل عمليات إخماد حريق أدغال بقرية ايت مليكة ببلدية كنديرة في ولاية بجاية.