إندلاع حرائق غابات في 5 ولايات

نشرت مصالح الحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغابات بمختلف ولايات الوطن، على الساعة الحادية عشر من ليلة أمس الأحد.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تتواصل عمليات اخماد حرائق الغابات بكل من ولايات بجاية وتيزي وزو والمدية وخنشلة وبرج بوعريريج.

حيث وفي ولاية بجاية، تعمل مصالح الحماية المدنية، على إخماد حريق غابة وزران. فيما تم إخماد حريق غابة تالة وعملية الحراسة متواصلة. وتم إخماد حريقي كل من غابة تمداغ، وغابة آيت بورجيت بلدية درقينة نهائيا.

وفي ولاية تيزي وزو، تم إخماد حريق غابة قرية اقرسافن ببلدية إجر نهائيا.

أما في ولاية المدية، تم إخماد حريق الإسماعيلية وعملية الحراسة، فيما تتواصل عملية إخماد حريقي غابة بني خدي ببلدية الحمدانية، وغابة غيار بلدية الزبيرية.

وفي ولاية خنشلة، لا تزال عملية إخماد حريق غابة أغروت ماراون بلدية بمصارة متواصلة.

كما لا تزال عملية إخماد حريق شيكو ببلدية الجعافرة، في ولاية برج بوعريريج، متواصلة.