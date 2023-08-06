إندلاع حرائق غابات في 5 ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الأحد، اندلاع حرائق غابات في 5 ولايات، جيث عمليات إخمادها لا تزال متواصلة.

ووفقا لبيان ذات الهيئة، فإن الحرائق اندلعت بغابات كل من ولايات سطيف، البويرة، المدية، تيزي وزو، وبومرداس.

كما تعمل مصالح الحماية المدنية عبر جهاز مكافحة حرائق الغابات، على إخماد هذه الحرائق. يضيف المصدر نفسه.

بالنسبة ولاية سطيف، فقد اندلع حريق بغابة بالمكان المسمى غابة الشعيبية بلدية لوريسية دائرة عين أرنات، حيث عملية الاخماد متواصلة.

أما ولاية البويرة، فقد تم تسجيل حريق غابة بالمكان المسمى الموجانة بلدية الدشمية دائرة سور الغزلان، حيث عملية الاخماد متواصلة.

وفي المقابل، اندلع حريق غابة بولاية المدية بالمكان المسمى بوشعبة بلدية أولاد ابراهيم دائرة العمارية، حيث عملية الاخماد متواصلة.

ومن جهتها، سجلت ولاية بومرداس حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى قرية أيت أغيل بلدية تيمزريت دائرة يسر، حيث أن عملية الاخماد متواصلة.

وأخيرا، سجلت ولاية تيزي وزو حريق أدغال وأحراش بمحاذاة الطريق الوطني رقم 72 بلدية ودائرة تيزي وزو، حيث أن

عملية الاخماد متواصلة.

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