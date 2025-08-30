إندلاع حرائق غابات وأدغال بـ 7 ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت عددًا من حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر عدة ولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة .

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي إلى غاية على الساعة 17:30 عبر ولايات الوطن.

كما أعلنت المديرية تسجيل 7 حرائق، والعملية جارية لإخمادها وذلك عبر 5 ولايات وعمليات الإخماد لا تزال متواصلة.

وحسب حصيلىة المديرية عرفت ولاية البليدة تسجيل حريق غابة بالمكان المسمى حقو فرعون بلدية الشريعة دائرة أولاد يعيش.

وأكد البيان ان الحريق تحت السيطرة عملية التقليب والتبريد مع معالجة بعض النقاط متواصلة .

وسجل بولاية تيبازة حريق غابة بالمكان المسمى غابة سيدي أمحمد أڤلوش بلدية مسلمون.

بينما عرفت ولاية تلمسان حريق غابة بالمكان المسمى دار مراسن بلدية الغزوات وعملية.

في حين بولاية سطيف سجل حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى العين الحامضة بلدية تيزي نبشار.

وأعلنت المديرية ذاتها تسجيل بولاية بجاية حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى دار ناصر بلدية بجاية. وكذا حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى أقنطاس بلدية فرعون.

كما إندلع بولاية تيزي وزو حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مراقو بلدية تيزي غنيف.