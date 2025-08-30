إندلاع حرائق في غابات البليدة وتيبازة اليوم

تواصل فرق الحماية المدنية، في ولايتي البليدة وتيبازة جهودها للسيطرة على حريقين للغابات اندلعا اليوم السبت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعمل الفرق حاليا، في ولاية البليدة، على تبريد وتقليب التربة في منطقة “حقو فرعون” ببلدية أولاد يعيش، بهدف إخماد الحريق بشكل نهائي.

وفي ولاية تيبازة، تتواصل جهود مكافحة حريق غابة “سيدي أمحمد أڤلوش” في بلدية مسلمون.

هذا وتدعو الحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحذر والتعاون من خلال الإبلاغ الفوري. عن أي بؤر حريق جديدة للمساعدة في السيطرة عليها بسرعة.