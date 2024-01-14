إندلاع حريق بالإقامة الجامعية للبنات بتيزي وزو وإصابة طالبة

تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بتيزي وزو، اليوم الأحد، من أجل حريق داخل الاقامة الجامعية للبنات مولود معمري 03 بالمدينة الجديدة بتيزي وزو.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، إندلع الحريق داخل مخزن للعتاد ومواد التنظيف بالطابق الأرضي للجناح “L”.

وخلف الحريق إصابة شخص بحروق خفيفة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى الجامعي تيزي وزو.

كما أصيبت طالبة جامعية بضيق في التنفس نتيجة الدخان، حيث تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى الجامعي تيزي وزو.

هذا ومكن تدخل أعوان الحماية المدنية من التحكم في الحريق وعدم امتداده إلى الغرف في الأعلى.