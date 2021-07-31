إندلاع حريق بالحظيرة الوطنية الشريعة في البليدة

إندلع ليلة أمس الجمعة، حريق بمنطقتي وادي الأبرار وبلهجوري بالحظيرة الوطنية الشريعة، حسب بيان لمديرة الحماية المدنية بالبليدة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة، تحت قيادة المدير الولائي على الساعة 02 سا و 15 د، فور اندلاع الحريق.

ويشارك في عملية إخماد الحريق، كل من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة، وكذا وحدات الحماية المدنية لأولاد يعيش وباب الجزائر والرئيسية والصومعة وبوعرفة وموزاية وبني مراد.

واستلم القيادة على الساعة 04 سا صباحا، المدير العام الحماية المدنية، وتم تجنيد الأرتال المتحركة لكل من ولايات: المدية وتيبازة والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء الجزائر.

وتمت السيطرة على الحريق بنسبة حوالي 70 بالمائة، وحماية المناطق السكنية من امتداد ألسنة اللهب إليها، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد الحريق.