إندلاع حريق بالطابق الخامس لعمارة في الشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأربعاء، لأجل إخماد حريق اندلع بشقة بالطابق الخامس لأحد العمارات بحي البرادعي ببلدية الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، لم تسجل أية إصابات بشرية. حيث تمكنت الفرق المتدخلة من إخماد الحريق، ومنعه من الإنتشار إلى باقي المساكن.

في حين تم تسجيل إحتراق غرفة بما تحتويه واسوداد جميع الجدران للسكن.

هذا وتبقى أسباب الحريق مجهولة، وسيتم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة، حسب ذات المصدر.