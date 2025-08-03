إندلاع حريق بشقة وإصابة 4 أشخاص في بومرداس

شهدت بلدية حمادي بدائرة خميس الخشنة في بومرداس، اليوم الأحد، إندلاع حريق في بناية سكنية، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت فرق الحماية المدنية على الساعة 13:53، لإخماد حريق شب في الطابقين الثاني والثالث من بناية سكنية بحي صمايدية.

وقد تسبب الحريق في إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس، بينما أصيب شخص آخر بجروح.

وتمكنت الفرق، التي استخدمت 3 شاحنات إطفاء، من السيطرة على النيران وإخمادها.

كما تم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات اللازمة.