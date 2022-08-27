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أخبار الجزائر

إندلاع حريق بقاعدة حياة لشركة التركية في ذراع الريش بعنابة

بقلم ناصر قلال
إندلاع حريق بقاعدة حياة لشركة التركية في ذراع الريش بعنابة
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نشوب حريق بقاعدة حياة (شاليهات خشبية) تابعة لاحد الشركات التركية بالمدينة الجديدة ذراع الريش بعنابة .

النيران انتشرت بسرعة في الشاليهات الخشبية و التي يقطنها عمال افارقة ، الحريق لم يخلف خسائر بشرية سوى ثلاثة اصابات بجروح خفيفة وسط الرعايا الافارقة.
تدخل اعوان الحماية المدينة لاخماذ النيران مدعمين بوحدة الحماية المدنية واد العنب و برحال.
من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في الحادث الذي يرجح أنه شجار وقع بين الافارقة تحول الى حريق.

رابط دائم : https://nhar.tv/o8pR4
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