إندلاع حريق بقاعدة حياة لشركة التركية في ذراع الريش بعنابة

نشوب حريق بقاعدة حياة (شاليهات خشبية) تابعة لاحد الشركات التركية بالمدينة الجديدة ذراع الريش بعنابة .

النيران انتشرت بسرعة في الشاليهات الخشبية و التي يقطنها عمال افارقة ، الحريق لم يخلف خسائر بشرية سوى ثلاثة اصابات بجروح خفيفة وسط الرعايا الافارقة.

تدخل اعوان الحماية المدينة لاخماذ النيران مدعمين بوحدة الحماية المدنية واد العنب و برحال.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في الحادث الذي يرجح أنه شجار وقع بين الافارقة تحول الى حريق.