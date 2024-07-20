إندلاع حريق بمخزن للخردوات بالحميز

تدخلت مصالح الحماية المدنية، منتصف نهار اليوم السبت، لأجل إخماد حريق نشب بمخزن للخردوات ببلدية الحميز في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع الحريق، بمخزن للخردوات على مستوى الطابق الارضي ببناية تتكون من R+3.

وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي أنحاء البناية، حيث أن الحادث لم يخلف أية خسائر بشرية ما عدى المادية.

هذا وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 3 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف، وسيارة اتصال.