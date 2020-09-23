إندلاع حريق بمستشفى الأم والطفل بالوادي

إندلع صبيحة اليوم الأربعاء حريق في مستشفى بن ناصر للأم والطفل الخاص بالأطفال بولاية الوادي.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن حريق إندلع بالمكان المخصص لإعداد الأكل للمرضى، بالقرب من مصلحة الأطفال حديثي الولاية.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم إفراغ مصلحة الأطفال حديثي الولايدة الأقل من 3 أشهر وإخراجهعم رفقة ذويهم,

كما تم تحويل 25 طفل رفقة أمهاتهم إلى مستشفى مكافحة السرطان.

وأكدت مصالح الحماية المدنية أنه تم التحكم في الحريق ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

للإشارة فإن الحريق المسجل بمستشفى الأم والطفل يعد الثاني بعد حريق 23 سبتمبر 2019.