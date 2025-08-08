إندلاع حريق بمنطقة بن سعدة في البليدة

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة، مدعمين بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، اليوم الجمعة، لأجل إخماد حريق إندلع بالمكان المسمى بن سعدة ببلدية جبابرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق في أدغال وأحراش، بالمكان المسمى بن سعدة، ببلدية جبابرة.

أين تم إخماد موقدين والحد من إنتشار الحريق إلى السكنات والممتلكات المجاورة.

هذا وتتواصل عملية إخماد موقدين آخرين، بمشاركة الجيش الوطني الشعبي، ومحافظة الغابات.