إندلاع حريق داخل حاويتين مُستغلتين كسكن بالبليدة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية أولاد يعيش في البليدة، اليوم الأحد. لأجل إخماد حريق إندلع في حاويتين مستغلتين كسكن.

و حسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، إندلع الحريق، في حاويتين مستغلتين كسكن. داخل ورشة بناء سكنات بحي كاف الحمام ببلدية أولاد يعيش.

هذا و قد تم إخماد الحريق والحد من انتشاره إلى باقي الحاويات، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور