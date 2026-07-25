إندلاع حريق داخل مرقد بالحميز وإصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، إثر حريق نشب داخل غرفة بمرقد يتكون من طابق أرضي وطابقين علويين بحي علي صادق بالحميز، التابع لبلدية ودائرة الدار البيضاء بولاية الجزائر.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة التاسعة صباحا، لإخماد الحريق. حيث نجحت الفرق الميدانية في محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى باقي أنحاء المرقد.

وأسفر الحادث عن تسجيل إصابة شخصين بصعوبة وضيق في التنفس إثر استنشاق الأدخنة. وإصابة 5 آخرين بحالة صدمة. حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية شاحنتي إطفاء، وسيارتا إسعاف، إضافة إلى شاحنة سلم ميكانيكي.