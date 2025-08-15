إندلاع حريق داخل مركز تجاري في بوفاريك بالبليدة

تمكنت فرق الحماية المدنية بالبليدة، من إخماد حريق شب بمركز تجاري وسط مدينة بوفاريك، في عملية تدخل ناجحة أشرف عليها العقيد مختاري محمد، مدير الحماية المدنية بالولاية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، بدأت العملية في حدود الساعة 03:55 صباحاً. حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوفاريك مدعمة بالوحدة الرئيسية بالبليدة ووحدة أولاد يعيش. لإخماد الحريق الذي اندلع في المركز التجاري المكون من ثلاثة طوابق.

وأسفر التدخل، الذي استخدمت فيه 6 شاحنات إطفاء، وشاحنة سلم ميكانيكي، وسيارة إسعاف، عن السيطرة على النيران وإخمادها نهائياً في حدود الساعة 06:30 صباحاً.

كما تمكنت الفرق من منع انتشار الحريق إلى السكنات والمحلات التجارية المجاورة، دون تسجيل أية خسائر بشرية.