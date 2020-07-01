إندلاع حريق داخل مستودع مهجور بوسط العاصمة
إندلع حريق، صباح اليوم الأربعاء، داخل مستودع مهجور بوسط العاصمة، بالقرب من ميسونيي.
ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إنطلاق ألسنة النيران من داخل المستودع.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=845440
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إندلع حريق، صباح اليوم الأربعاء، داخل مستودع مهجور بوسط العاصمة، بالقرب من ميسونيي.
ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إنطلاق ألسنة النيران من داخل…
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