إندلاع حريق داخل مستودع مهجور بوسط العاصمة

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

إندلع حريق، صباح اليوم الأربعاء، داخل مستودع مهجور بوسط العاصمة، بالقرب من ميسونيي.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إنطلاق ألسنة النيران من داخل المستودع.