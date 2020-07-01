إندلاع حريق داخل مستودع مهجور بوسط العاصمة

أخبار الجزائر
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إندلاع حريق داخل مستودع مهجور بوسط العاصمة
بقلم نادية بن طاهر

إندلع حريق، صباح اليوم الأربعاء، داخل مستودع مهجور بوسط العاصمة، بالقرب من ميسونيي.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إنطلاق ألسنة النيران من داخل المستودع.

📌نشوب #حريق داخل مستودع مهجور بميسونيي في العاصمة🔥🔥

#متداول 📌نشوب #حريق داخل مستودع مهجور بميسونيي في العاصمة🔥🔥

Publiée par ‎Ennahar Tv النهار الجديد‎ sur Mercredi 1 juillet 2020


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