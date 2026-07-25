إندلاع حريق داخل مصنع للجلود في الرويبة بالعاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، من إخماد حريق شبّ داخل مصنع لتحويل وصناعة الجلود الاصطناعية يقع بالمنطقة الصناعية لبلدية ودائرة الرويبة بولاية الجزائر.

وأفاد بيان للجهة ذاتها، أن فرق الإطفاء تدخلت في حدود الساعة الثانية عشرة زوالاً للسيطرة على النيران. حيث نجحت في إخماد الحريق وحصر ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى بقية أجزاء المصنع والمؤسسات المجاورة.

وأسفر الحادث عن تسجيل إصابة امرأة بصعوبة وضيق في التنفس إثر استنشاقها الدخان. حيث قدمت لها مصالح الإسعاف الأكسجين والخدمات الطبية الأولية بعين المكان.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 6 شاحنات إطفا، وسيارتي إسعاف، بالإضافة إلى شاحنة سلم ميكانيكي.