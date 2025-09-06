إندلاع حريق ضخم في محلات تجارية بالبليدة

تدخلت فرق الحماية المدنية، زوال اليوم السبت، لإخماد حريق شب في مجموعة من المحلات التجارية الفارغة، الواقعة بالطابق الأرضي لبناية في حي زعبانة ببلدية ودائرة البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سخرت ذات المصالح 4 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف للسيطرة على الحريق.

هذا وتم اخماد الحريق والحد من انتشاره بعد أن أدى إلى احتراق واجهة 7 محلات. واحتراق كلي لمكاتب خاصة متعددة الخدمات وسيارة سياحية كانت مركونة بجانب المحلات. ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.