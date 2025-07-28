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أخبار الجزائر

إندلاع حريق ضخم في مصنع تحويل للإسفنج بباتنة

بقلم نادية بن طاهر
إندلاع حريق ضخم في مصنع تحويل للإسفنج بباتنة
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شهدت المنطقة الصناعية ببريكة، في باتنة، اندلاع حريق كبير اليوم الإثنين، حيث شبّت النيران في مصنع تحويل للاسفنج.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تلقت فرق الإغاثة بلاغًا عن الحريق في تمام الساعة 15:50 مساءً.

وعلى الفور، سارعت الوحدة المختصة ببلدية ودائرة بريكة إلى موقع الحادث. وللتعامل مع حجم النيران، تم تسخير 6 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف.

تُشير التقارير الأولية إلى أن عملية الإخماد لا تزال جارية حتى هذه اللحظة.

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