إندلاع حريق غابة ببلدية الشريعة في البليدة

إندلع حريق غابة بمنطقة واحد بلاط ببلدية الشريعة في البليدة، فجر اليوم السبت، حيث تدخلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة على الساعة الرابعة والنصف لأجل هذا الحريق.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال لذات المديرية، تدخلت النجدات تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البليدة بتجنيد الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات للولاية، والوحدة الرئيسية، ووحدتي أولاد يعيش، وبوعرفة.

كما تدخل في هذا الحريق، المركز المتقدم باب الجزائر تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البليدة في عين المكان، ومصالح الغابات لذات الولاية للتدعيم.

وأشار البيان، إلى إن المسالك الوعرة والمواقد الكثيرة للحرائق، والدخان الكثيف صعب من مهمة الأعوان المتدخلين.

هذا ولا تزال عملية اللتدخل لإخماد النيران، متواصلة في عين المكان لحد الساعة، حسب ذات البيان.