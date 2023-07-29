إندلاع حريق غابة بجبل الميستيري في تبسة

إندلع اليوم السبت حريق في غابة بجبل الميستيري في تبسة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية منذ الصبيحة لإخماد هذا الحريق.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت اسعافات الحماية، على الساعة العاشرة صباحا، من أجل اخماد حريق غابة بجبل الميستيري ببلدية الحمامات.

وتم تدعيم فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية تبسة.

حيث تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة واخماد الحريق وانقاذ باقي الغابة.

وتم تسجيل احتراق حوالي 01 هكتار بها اعشاب يابسة وحلفاء وصنوبر حلبي.

فيما لا تزال الحراسة الأمنية متوفرة في عين المكان من طرف الفرق المتدخلة.