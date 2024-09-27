إندلاع حريق غابة بسيدي سميان في تيبازة

إندلع اليوم الجمعة، حريق غابة في المكان المسمى غابة سيدي امحمد يوسف، ببلدية سيدي سميان ودائرة شرشال في ولاية تيبازة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سخرت ذات المصالح، لإخماد هذا الحريق، 7 شاحنات تدخل.

كما تم تدعيم فرق التدخل بطائرات الاخماد AT802، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

هذا وتدخل لإخماد الحريق كل من وحدة قطاع الحماية المدنية حجرة النص بدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشرشال. والوحدة الثانوية للحماية المدنية ڨوراية.

وكذا وحدة قطاع الحماية المدنية مسلمون. بالإضافة إلى الرتل المتنقل لحرائق الغابات لولاية تيبازة.