إندلاع حريق غابة بقرية الزوابرية في البويرة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، منتصف نهار اليوم السبت، من أجل اخماد حريق غابة، بقرية الزوابرية، في ولاية البويرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم تدعيم فرق التدخل باسعافات الوحدة الثانوية الأخضرية.

كما تم وضع الرتل المتنقل على مستوى محطة ناجي بالاخضرية كجانب احترازي.

وتمكنت ذات المصالح، من اخماد الحريق على الساعة الثالثة زوالا، حيث خلف إحتراق 2 هكتار أشجار صنوبر وأدغال.

هذا وتمت هذه العملية، تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة، المقدم شرقي عبد القادر.