إندلاع حريق غابة بمنطقة أزرار في جيجل

إندلع حريق غابة اليوم السبت، بمنطقة أزرار بمسابط في الميلية بولاية جيجل، حيث تعمل مصالح الحماية المدنية على إخماده.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت فرق ووحدات الحماية المدنية لكل من الميلية، وبوتياس، وسطارة، سيدي معروففي هذه العملية، بإمدادات الرتل المتنقل ومصالح الغابات.

وأضافت ذات المصالح، أن هبوب رياح قوية والتضاريس الصعبة، لم يسهل من عمل الحماية المدنية.

وأكدت ذات المصالح، أن الحريق لا يشكل خطرا على السكان كون المساكن مهجورة.