إندلاع حريق غابة بمنطقة واد زهور في سكيكدة

إندلع حريق ضخم، زوال اليوم الأحد، في غابة بمنطقة واد زهور، في ولاية سكيكدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد خرجت فرق الانقاد والاطفاء للوحدة الثانوية أولاد عطية، لأجل التدخل في إخماد هذا الحريق.

ومن جهة أخرى، تدخلت فرق الانقاد والاطفاء فجر اليوم الأحد، لأجل إخماد حريق مدجنة مصنوعة من أعمدة من حديد والسقف من الزنك، بالمكان المسمى قرية بومعيزة ببلدية بن عزوز في ذات الولاية.

وتم إنقاذ ومنع انتشار الحريق إلى 3 مدجنات مجاورة تحتوي على عدد معتبر من الصيصان، مع إنقاد أزيد من 1000 صوص من المدجنة المحترقة، مع رزم تبن.

فيما تم تسجيل احتراق كلي لأغلبية الصيصان المتواجدة بالمدجنة المحترقة، بالإضافة إلى احتراق الأرضية والعتاد.