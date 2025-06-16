إندلاع حريق غابة في سطيف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من أجل إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة أنوال بجبل بوطالب، في سطيف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سخرت لهذه العملية، 67 فرد بمختلف الرتب، و9 شاحنات إطفاء. وسيارة إتصال، و3 طائرات AT-800، وطائرة BE200. فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما تدخلت إسعافات الحماية المدنية لبلدية ديدوش في قسنطينة، اليوم، لأجل إخماد حريق محصول زراعي بالقرب من مصنع الإسمنت ببلدية ديدوش مراد.

وتم إخماد الحريق، مع القيام بإسعاف شخص من جنس ذكر، يبلغ من العمر 48 سنة، له صعوبة في التنفس جراء الدخان. وتم نقله إلى مستشفى ديدوش مراد.

كما تدخلت إسعافات الحماية المدنية لبلدية عين أسمارة، لأجل إخماد حريق محصول زراعي بمنطقة ليتامة، بالقرب من قرية قارون.

وتم إخماد هذا الحريق، من طرف مصالح الحماية المدنية، بمعية مصالح الغابات.