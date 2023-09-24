إندلاع حريق في غابة الصحاريج بالبويرة

تدخلت اسعافات وحدة مشدالة زوال اليوم الأحد، من أجل حريق غابة بالمكان المسمى اغيل حماد صحاريج بالبويرة، مدعومة بوحدة بشلول و اغبالو.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تقدر المساحة المحروقة حاليا حوالي 1 هكتار.

هذا وتم تدعيم العملية بفوج من الرتل المتنقل لولاية البويرة على الساعة 14سا25د. متكون من 01 شاحنة خزان الحريق متوسطة، و6 شاحنات خفيفة. وسيارة الإسعاف بتعداد إجمالي 25 عون بمختلف الرتب.

وعلى الساعة 15سا14د، خرجت 6 شاحنات تابعين للمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات من أجل دعم حريق اغيل حماد ببلدية صحاريج. بتعداد بشري متكون من ضابطين، وضباطي صف و19 عون.