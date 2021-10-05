إعــــلانات
أخبار الجزائر

إندلاع حريق في غابة دوار تيكرشين بتيبازة

بقلم نادية بن طاهر
إندلاع حريق في غابة دوار تيكرشين بتيبازة
إندلاع حريق في غابة دوار تيكرشين بتيبازة
  • 215
  • 0

تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية تيبازة، صبيحة اليوم الثلاثاء، لأجل حريق غابة “دوار تيكرشين”.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، لا تزال عملية إخماد النيران متواصلة.

هذا وتم تدعيم الرتل المتنقل لحرائق الغابات لولاية تيبازة، لأجل هذا الحريق.

طالع أيضا:

إندلاع حريق غابة بمنطقة واد زهور في سكيكدة

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=995241
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر