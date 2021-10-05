إندلاع حريق في غابة دوار تيكرشين بتيبازة

تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية تيبازة، صبيحة اليوم الثلاثاء، لأجل حريق غابة “دوار تيكرشين”.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، لا تزال عملية إخماد النيران متواصلة.

هذا وتم تدعيم الرتل المتنقل لحرائق الغابات لولاية تيبازة، لأجل هذا الحريق.

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