إندلاع حريق في مصنع فرامل بسطيف

نجحت فرق الحماية المدنية في إخماد حريق كبير اندلع في مصنع لإنتاج فرامل السيارات بالمنطقة الصناعية في بلدية ودائرة سطيف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت الفرق في تمام الساعة 04:00 صباحًا، لإخماد هذا الحريق.

وشاركت في العملية 13 شاحنة إطفاء وسيارتا إسعاف. حيث تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما تم منع انتشار الحريق إلى باقي أجزاء المصنع، ولا تزال عملية التبريد جارية لضمان عدم تجدد الحريق.