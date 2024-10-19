إندلاع حريق في مصنع لإنتاج البسكويت بالعاصمة

إندلع حريق مساء اليوم السبت، في مصنع لإنتاج البسكويت بالمنطقة الصناعية ببلدية رغاية، في دائرة الرويبة، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية، مدعمة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، من أجل إخماد حريق شبّ في مصنع لإنتاج البسكويت.

هذا ولا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة، حيث سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 06 شاحنات إطفاء، وشاحنة سلم ميكانيكي، وسيارتي إسعاف.