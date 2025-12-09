إندلاع حريق في ورشة خياطة ومخزن بتامنغست

إندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء، بالطابق الأرضي لمسكن يحتوي على ورشة خياطة ومخزن للأفرشة الإسفنجية بحي صورو، ببلدية ودائرة تامنغست.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدات الحماية المدنية، ممثلة في الوحدة الرئيسية وبدعم من المركز المتقدم للحماية المدنية تامنغست، لإخماد هذا الحريق.

وتمكّنت الفرق المتدخلة من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء البناية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كما سخرت الحماية المدنية للعملية 3 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف وسيارتي إتصال.