إندلاع حريق في ورشة لتخزين مواد البناء بسيدي بلعباس

اندلع حريق صباح اليوم السبت بورشة متخصصة في تخزين مواد البناء، بمنطقة النشاطات المصغرة في بلدية عين البرد في سيدي بلعباس.

وحسب بيان لمصالح الولاية، توجه والي ولاية سيدي بلعباس إلى موقع الحادث، يرافقه مدير الأمن ومدير الحماية المدنية. لمعاينة الأضرار والإشراف على جهود الإطفاء.

وقد أشاد الوالي بالسرعة والفعالية التي أظهرتها فرق الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع انتشارها.

فتح تحقيق لكشف الأسباب

وشدد الوالي على ضرورة فتح تحقيق فوري ودقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.