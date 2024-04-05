إندلاع حريق مهول ببناية في الشلف

تدخلت وحدة الشرفة للحماية المدنية في الشلف، ليلة أمس الخميس، من أجل اخماد حريق مهول لبناء جاهز متكون من أربع غرف بحي الشرفة ببلدية الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق وإنقاذ البناءات الجاهزة المجاورة للمسكن.

وتمت العملية تحت إشراف المدير الولائي الذي إنتقل إلى عين المكان ووقف على سير العمليات.

وخلف الحريق إحتراق كلي للمسكن “البناءالجاهز” بجميع محتوياته من أغطية، وأفرشة، وأجهزة كهرومنزلية، أثاث وألبسة.

فيما أكدت ذات المصالح، أنها لم تسجل أي ضحايا، وتبقى أسباب الحادثة مجهولة.